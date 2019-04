Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl muže a ženu

SOKOLOVSKO – Ženě vyhrožoval i zabitím.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 19letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů Výtržnictví, Nebezpečné vyhrožování a Ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Těchto trestných činů se měl obviněný muž dopustit na začátku dubna, v sobotu 6. dubna 2019, krátce před polednem v Habartově. V jedné z jednosměrných ulic se měl postavit na pozemní komunikaci a znemožnit průjezd osobnímu vozidlu, které řídil 24letý řidič. Současně na něj měl mávat, aby zastavil. Po zastavení vozidla měl obviněný otevřít dveře u řidiče, uchopit řidiče za oblečení a vytáhnout jej ven z vozidla. Následně ho měl fyzicky napadnout několika pěstmi do hlavy. Řidič tyto jeho údery tzv. vykryl. Když z vozidla vystoupila i 26letá žena, měl podezřelý v napadání muže přestat. Přistoupit měl však k této ženě a také jí udeřit několika pěstmi. V dalších úderech mu 24letý muž zamezil, neboť ho uchopil za ruce. Obviněný měl v napadání i nadále pokračovat, a to kopem do nohy napadené ženy. Její zranění si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. Při tomto jednání měl na ženu hystericky křičet, vulgárně urážet a vyhrožovat jí zabitím. Jeho výhružky v ženě vzbudili důvodnou obavu z jejich naplnění.

Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Soudce muže poslal do vazební věznice, kam jej policisté následně eskortovali. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Kateřina Krejčí

12. 4. 2019

vytisknout e-mailem