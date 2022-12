Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl ho po hádce kvůli fotbalu

KARLOVARSKO – Způsobil mu bodnořezná poranění.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiatřicetiletého muže z Nejdku, kterého obvinili ze spáchání přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Obviněný muž šel v neděli 18. prosince letošního roku společně s osmadvacetiletým mužem do zaměstnání v Nejdku. Během pracovní doby měli slovní rozepři týkající se finálového duelu fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Argentinou. V nočních hodinách, tedy již v pondělí 19. prosince, během přestávky obviněný znovu kritizoval hru argentinských fotbalistů. Osmadvacetiletý muž mu na to po chvíli odpověděl, aby přestal kritizovat a zároveň se nechoval jako dítě. Třiatřicetiletý muž měl k němu přistoupit a způsobit mu dvě bodnořezná poranění v horní polovině těla, a to i přesto, že se osmadvacetiletý muž útokům aktivně bránil a obviněného udeřil pěstí do oblasti hlavy. Dalšímu fyzickému napadení zabránili jejich kolegové, kteří oba muže od sebe odtrhli.

Osmadvacetiletý muž byl se svým zraněním převezen zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice, kde byl ošetřen. Třiatřicetiletý muž počkal ve svém zaměstnání na příjezd policistů, kteří ho zadrželi a převezli na obvodní oddělení.

V případě prokázání viny hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

mjr. Jakub Kopřiva

20. 12. 2022

