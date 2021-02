Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl ho kovovou tyčí

SOKOLOVSKO – Hrozí muž až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili třiačtyřicetiletému muži ze Sokolovska podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Podezřelý měl mít v polovině ledna letošního roku u domu v Dolním Rychnově spor s devětačtyřicetiletým mužem. Toho měl nejdříve kvůli předchozím sporům slovně napadat a po chvíli ho měl rukou udeřit do oblasti hlavy. Následně měl podezřelý muž odejít do nedaleké kůlny, kde si měl vzít kovovou trubku. S tou měl jít poté k devětačtyřicetiletému muži a udeřit ho do ruky. Napadený chtěl poté přivolat policejní hlídku a na to podezřelý muž zareagoval tak, že svého agresivního jednání zanechal a z místa okamžitě odešel. Po tomto útoku musel devětačtyřicetiletý muž se svým zraněním vyhledat lékařské ošetření.

V případě prokázání viny hrozí třiačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 2. 2021

