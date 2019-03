Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Napadl ho a zlomil mu nos

PLZEŇ – Agresor poškozenému zlomil nos a chtěl v útoku pokračovat. V tom mu ale zabránili kolegové poškozeného.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání pro spáchání přečinu ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví. Obviněným je 42letý muž z Ostravy. Ten koncem měsíce září 2018 v ranních hodinách v hale na pracovišti jedné plzeňské společnosti fyzicky napadl svého kolegu. 43letý poškozený se ho nejdřív zeptal, proč nedělá svoji práci, jak má. Agresor místo odpovědi mladého kolegu udeřil pěstí do obličeje, čímž mu způsobil poranění nosu. Poškozený na to nereagoval a k násilníkovi se otočil zády. Toho to nejspíš rozčílilo a mladého muže z Plzně kopl do hlavy. Dalšímu napadení zabránili zaměstnanci společnosti, kteří byli na místě. Napadený muž utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. Škoda na majetku nikomu nevznikla. Agresorovi z Plzně hrozí za přečin ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví až tři roky vězení.

nprap. Michaela Raindlová

13. března 2019

