Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl dva muže

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tři roky za mřížemi.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmnáctiletého mladíka z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví.

Ten měl na konci září loňského roku krátce před jednou hodinou ranní v Karlových Varech po předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout dva muže ve věku 31 a 32 let. Oba poškozené muže měl napadnout údery do oblasti obličeje, čímž je srazil na zem a následně je měl několikrát kopnout do různých částí těla, včetně hlavy. Po tomto agresivním útoku mladík z místa utekl.

Oba dva napadení muži museli se svými zraněními vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

V případě prokázání viny hrozí teprve osmnáctiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

17.1.2022

