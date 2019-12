Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl cestujícího v autobuse

KARLOVARSKO – Hrozí mu až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili 49letému muži z Karlových Varů podezření ze spáchání přečinu Výtržnictví.

Takového jednání se měl dopustit ke konci listopadu letošního roku v odpoledních hodinách v Karlových Varech. Potom, co nastoupil do autobusu, měl fyzicky napadnout o šest let mladšího muže. Toho měl nejprve slovně urážet a následně ho napadnout opakovanými údery pěstí do obličeje, kterým se napadený muž vzápětí bránil. Po okřiknutí řidičem napadený spolu se svou přítelkyni autobus opustili. Podezřelý muž ho měl ještě při vystupování kopnout. Poškozený muž při napadení utrpěl zranění, se kterým musel vyhledat lékařské ošetření.

V páchání trestné činnosti není podezřelý žádným nováčkem. Uvedeného protiprávního jednání se dopustil i přesto, že byl za stejný trestný čin již v minulosti potrestán nebo odsouzen Okresním soudem v Karlových Varech. Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

19. 12. 2019

