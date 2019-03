Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Napadl bývalou manželku

Prachatice - Své chování bude vysvětlovat u soudu.

Policisté z obvodního oddělení ve Vimperku podezřívají muže (52 let) z Prachaticka hned ze tří trestných činů - poškození cizí věci, ublížení na zdraví a výtržnictví, kterých se měl podezřelý dopustit počátkem tohoto roku na místě veřejně přístupném ve Vimperku. Na jednom parkovišti plastovou popelnicí několikrát udeřil do přední části vozidla, se kterým přijela jeho bývalá žena a toto vozidlo tak poškodil. Pak ženu fyzicky napadl, shodil ji na zem a několikrát ji uhodil. Žena utrpěla zranění a musela být ošetřena v nemocnici. Pachatel se těchto skutků dopustil přesto, že byl v minulosti pro obdobné trestné činy odsouzen. Tentokrát způsobil škodu na poškozeném vozidle ve výši bezmála 60 000 korun. Navíc byl pod vlivem alkoholu, nadýchal 1,7 promile. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, muž by tak měl do dvou týdnů skončit před soudem.

13. března 2019

