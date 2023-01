Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Napadený senior měl strach o život

JABLONEC NAD NISOU – Muže, který fyzicky napadl osmdesátiletého seniora, policisté zadrželi a umístili do policejní cely.

Komisař ze Služby kriminální policie a vyšetřování v Jablonci nad Nisou tento týden v pondělí zahájil trestní stíhání 43letého muže jako obviněného ze spáchání trestných činu porušování domovní svobody a loupež, kterých se dopustil 28. prosince loňského roku.

Tehdy odpoledne krátce před sedmnáctou hodinou se mu podařilo pod smyšlenou záminkou o dluhu jeho vnuka vůči němu nechat vpustit do bytu 80letého seniora. Obviněný využil také toho, že se s ním dlouhodobě osobně zná. V bytě se následně obviněný nejprve slovně domáhal toho, aby mu údajný dluh ve výši 100.000,- Kč muž za svého vnuka zaplatil. Senior samozřejmě vyplacení jakékoliv částky odmítl, a to i s tím, že žádné peníze u sebe ani nemá. Na toto obviněný reagoval tak, že ho fyzicky napadl, a to takovou silou, že měl senior obavu o svůj život. Z tohoto důvodu mu sdělil, že má u sebe v bytě hotovost 3.700,- Kč, kterou mu tedy vydá. Obviněný upustil od svého jednání, nechal si tuto částku vyplatit a z bytu odešel. Napadený senior ještě ze strachu v bytě setrval asi 15 minut a pak teprve celou věc sdělil své blízké příbuzné, která okamžitě celou událost oznámila policistům na linku 158. Senior naštěstí nebyl při napadení zraněn, ale utrpěl obrovský šok ze strachu, který o sebe měl.

Policisté a kriminalisté začali okamžitě celý případ intenzivně šetřit a pátrat především po obviněném, který by již v minulosti sedmnáctkrát soudy trestán. Zadržet se jim ho podařilo tento týden v pondělí. Následně byl umístěn do policejní cely a začaly probíhat úkony trestního řízení, a to právě v souvislosti z jeho zadržením. V rámci těchto úkonů kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. O následném návrhu státního zástupce včera rozhodoval Okresní soud v Jablonci nad Nisou. V rámci tohoto vazebního zasedání soudce propustil obviněného muže ze zadržení na svobodu. Za spáchání uvedených trestných činů hrozí obviněnému nyní v případě odsouzení trest odnětí svobody až na deset let.





6. 1. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

