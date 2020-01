Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Napadený řidič autobusu v Kladně

KLADENSKO – Policie pátrá po dvou pachatelích, kteří fyzicky napadli řidiče.

Policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy v současné době prošetřují případ napadeného čtyřiadvacetiletého řidiče v Kladně, který byl oznámen dne 14. ledna 2020 na policejní služebnu.

Téhož dne krátce po sedmé hodině v ulici Billundská v Kladně ve svozovém autobuse č.614 došlo k fyzickému útoku od dvou cestujících vůči řidiči. V danou chvíli v autobuse cestovalo na této lince několik cestujících. Nejprve neznámý pachatel nastoupil do autobusu a slovně napadl řidiče s výtkou, že předešlý den přijel na zastávku pozdě. Dále do autobusu nastoupil předními dveřmi další muž, který řidiče následně napadl zezadu pěstmi do hlavy a poté byl opět zezadu fyzicky napaden do hlavy a těla prvním mužem. Následkem tohoto násilnického jednání řidič skončil na vyšetření v kladenské nemocnici.

Policisté po pachatelích pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu výtržnictví.

Policie vyzývá občany, kteří dne 14. ledna 2020 po sedmé hodině cestovali tímto svozovým autobusem č. 614 a zaznamenali v ulici Billundská fyzický útok na řidiče a mohli by i poskytnout informace k popisu pachatelů, aby své poznatky oznámili na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svým svědectvím dopomohli při dopadení těchto pachatelů.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

17. ledna 2020

vytisknout e-mailem