Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Napadený muž zemřel

BRNO: Zadrženého útočníka soud umístil do vazby

V sobotu večer došlo v brněnském bytě ve Starém Lískovci k trestnému násilnému činu, kdy podezřelý muž z dosud přesně nezjištěných příčin nožem napadl poškozeného a způsobil mu bodnořezná zranění, kterým bohužel napadený podlehl. Útočníka policisté zadrželi a vyslechli. V pondělí bylo ve věci vedeno vazební zasedání, kdy soudce podnět na návrh vzetí muže do vazby akceptoval a rozhodl o umístění do vazební věznice v Brně. Případ je krajskými kriminalisty prošetřován pro podezření ze spáchání zvlášť závazného zločinu vražda, kdy pachatel v případě uznání vinny může být potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.

por. Bc. Petr Vala, 6. července 2021.

