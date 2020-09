Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Napadený muž druhý den zemřel

OLOMOUCKÝ KRAJ - Dva útočníci mají na svědomí smrt muže. Skončili ve vazbě.

Kriminalisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 36 a 47 let pro zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku a přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku ve formě spolupachatelství.

Ve středu 16. září 2020 po osmnácté hodině došlo v Olomouci na Frajtově náměstí k incidentu mezi třemi muži bez domova ve věku 36, 47 a 57 let. Slovní rozepře mezi nimi během chvíle přerostla ve fyzickou potyčku. Při ní měla mladší dvojice útočníků opakovaně udeřit nejstaršího muže pěstmi do hlavy. Napadený muž po útoku zůstal bezvládně ležet na dlažbě a oba agresoři z místa odešli. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje převezla zraněného muže do Fakultní nemocnice v Olomouci. Ten bohužel na následky zranění v nemocnici druhý den zemřel. Případ si z uvedeného důvodu převzali krajští kriminalisté. Policistům se podařilo krátce po útoku zjistit totožnost obou pachatelů. Mladší z nich byl ještě ve večerních hodinách 16. září zadržen a umístěn do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Staršího z útočníků se podařilo policistům dohledat a zadržet v pátek 18. září dopoledne. Motivem napadení byly osobní spory.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obou mužů do vazby. Okresní soud v Olomouci rozhodl o vzetí obviněných do vazby. Oba muži byli v minulosti opakovaně odsouzeni pro různorodou trestnou činnost.

Oběma obviněným mužům hrozí tresty odnětí svobody na osm až šestnáct let.

por. Mgr. Libor Hejtman

22. září 2020

