Napadení v metru

Policisté pátrají po totožnosti muže, který napadl poškozeného v metru motoristickou helmou a způsobil mu zranění v obličeji.

Policisté z místního oddělení Nové Město pracují na objasnění případu, který se stal ve čtvrtek 8. prosince v soupravě metra mířícího do stanice I. P. Pavlova. Kolem 18. hodiny tam v průběhu jízdy došlo mezi dvěma cestujícími k verbálnímu konfliktu, při němž jeden druhému řekl, že ho zabije. Konflikt mezi muži pokračoval i po vystoupení ze soupravy, kdy útočník slova o smrti podpořil a udeřil poškozeného do hlavy motoristickou helmou, čímž mu způsobil krvácivé zranění v obličeji. Napadený se bránil tak, až oba spadli na zem, kde po malé chvíli souboj ustal. Zatímco podezřelý z metra odešel, zraněný celý incident ohlásil na tísňovou linku a následně byl odvezen sanitním vozem do nemocnice, tam mu ránu sešili.

Pokud muže s helmou poznáváte, kontaktujte linku 158.

Případ je prozatím prověřován pro podezření z trestného činu nebezpečné vyhrožování, za což v případě odsouzení hrozí až jeden rok za mřížemi.

por. Mgr. Jan Rybanský - 22. prosinec 2022

