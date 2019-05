Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Napadení v metru

Poškozeného napadl zřejmě pro jeho politické názory. Po útočníkovi pátráme. Pomůžete?

V sobotu pětadvacátého května, nedlouho před půl dvanáctou večer, cestoval devětapadesátiletý muž metrem na trase B. Cesta byla poklidná, avšak pouze do doby, kdy k poškozenému při jízdě mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky přistoupil neznámý mladík či muž.

Ten se postaršího muže zeptal, zda je to skutečně on, kdo je lídrem kandidátky konkrétního politického uskupení. Když se mu dostalo kladné odpovědi, tak na muže okamžitě zaútočil údery do oblasti hlavy, načež oba aktéři upadli na zem.

Jakmile souprava zastavila ve stanici Náměstí Republiky, zvedl se útočník z podlahy vagónu a i s kamarádem, který celé události pouze přihlížel, odešli neznámo kam.

Kriminalisté prvního policejního obvodu, kteří tuto událost prošetřují, sice zajistili záznamy bezpečnostních kamer, nicméně poškozený není v tuto chvíli schopen na nich určit konkrétní osobu útočníka.

Proto v tuto chvíli žádáme o pomoc širokou veřejnost. Pokud jste byli svědky popsaného incidentu, případně ho máte zachycen na jakémkoli záznamovém zařízení, přihlaste se kriminalistům devátého oddělení prvního policejního obvodu prostřednictvím linky 158.

por. Mgr. Tomáš Hulan 31. 5. 2019

