Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Napadení v autobusu MHD

Tábor – Policisté hledají svědky uvedené události.

Táborští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který v době od 22:40 hod. do 22:50 hod. dne 7. prosince 2024 v autobusu MHD číslo 11 ve směru do centra Tábora, mezi zastávkami Na Kopečku a Černé mosty, fyzicky napadl devětatřicetiletého muže několika údery dlaní, sevřenou v pěst, do oblasti hlavy, čímž mu způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.

Vzhledem k tomu, že v autobusu jeli i další cestující, žádají policisté každého, kdo byl svědkem této události a mohl by k napadení, ale hlavně k ustanovení agresora, přispět jakoukoliv relevantní informací, aby ji předal táborským policistům osobně na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře, telefonicky na číslech 974 238 700 či 974 238 681, případně na lince 158.

Děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 12. prosince 2024

vytisknout e-mailem