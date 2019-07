Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Napadení učitele

HRADECKO - Otec chtěl vynutit pro syna lepší známku.

V těchto dnech vyšetřovatel z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové obvinil dva muže z trestného činu vydírání, za což jim oběma hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 4 let nebo peněžitý trest.

Na začátku června muži ve věku 42 a 61 let přišli do jedné střední školy na Hradecku za učitelem syna mladšího z nich. Důvodem návštěvy učitele byla nespokojenost s hrozící pětkou na vysvědčení a následným propadnutím. Oba muži napadli učitele nejdříve slovně a pak otec studenta i fyzicky, kdy ho několikrát udeřil. Z kabinetu pak s pohrůžkou těžké újmy, pokud nebude mít syn čtyřku, společně odešli.

Napadený učitel naštěstí nemusel vyhledat lékařské ošetření.

Oba obvinění muži, kteří trestnou činnost popírají, jsou stíhaní na svobodě.

por. Iva Kormošová

18.7.2019, 9.00

