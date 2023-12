Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadení seniorky v Chebu

CHEBSKO – Muži hrozí až desetileté vězení.

Ve středu 6. prosince letošního roku krátce před 13. hodinou měl šestadvacetiletý cizinec postávat na chodníku před jednou z kaváren v Chebu. Následně fyzicky napadl procházející a jemu neznámou devětašedesátiletou ženu. Nic netušící ženu kopl do oblasti hlavy. Ta po tomto útoku upadla na zem, muž k ní poté přistoupil, požadoval po ní finanční prostředky a snažil se jí vzít batoh, který měla u sebe. I přes předchozí fyzické napadení se žena dále bránila. Muž po chvíli svého jednání zanechal a z místa utekl, aniž by cokoliv odcizil.



Celý incident na tísňovou linku 158 oznámila pětadvacetiletá žena. Policisté se případem začali okamžitě zabývat a šestadvacetiletého muže se jim podařilo zadržet bezprostředně po útoku v nedalekém parku.



Zadržený šestadvacetiletý muž se poté podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Zároveň se podrobil orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel taktéž s negativním výsledkem.



Napadená žena byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice, kde byla ošetřena. Muž ženě svým brutálním útokem naštěstí nezpůsobil žádná vážná zranění.



Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.



Policejní komisař v nejbližších hodinách podá státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na rozhodnutí soudu si šestadvacetiletý muž počká v policejní cele.



V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

7. 12. 2023

