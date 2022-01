Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Napadení řidiče autobusu

NÁCHODSKO - Útočníkovi hrozí až 3leté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Červený Kostelec v těchto dnech podali státnímu zástupci zprávu o výsledku zkráceného přípravného řízení proti 30letému muži, který je podezřelý ze tří trestných činů najednou. A to ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Muž měl v druhé polovině října loňského roku nejdříve slovně a poté fyzicky za jízdy napadnout řidiče linkového autobusu, který napomenul jeho děti kvůli hlučnému chování. Nejen, že řidiči vulgárně nadával, ale vyhrožoval mu i zabitím. Pětašedesátiletý řidič kvůli způsobenému zranění skončil v několikatýdenní neschopnosti.

Muži za úmyslné ublížení na zdraví a za vyhrožování usmrcením a těžkou újmou na zdraví, kterého se dopustil na místě veřejnosti přístupném, hrozí trest odnětí vobody od 6 měsíců do 3 let.

por. Iva Kormošová

11.1.2022, 14.50



