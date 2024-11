Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Napadení před barem v Mladé Boleslavi

MLADOBOLESLAVSKO – Napadený muž v nemocnici zemřel.

Krátce po půlnoci, dne 17. listopadu 2024, vyjížděli mladoboleslavští policisté do ulice Máchova v Mladé Boleslavi, kde před místním barem došlo ke konfliktu mezi několika muži, ten následně vyůstil k napadení 51letého muže ze strany 48letého cizince.

Podezřelý muž měl několikrát udeřit poškozeného pěstí do oblasti hlavy a ten po útoku upadl na zem. S vážným zraněním byl pak převezen do liberecké nemocnice. Podezřelý cizinec byl na místě události zadržen a převezen na policejní služebnu k dalším úkonům.



Mladoboleslavští kriminalisté 48letého muže obvinili ze spáchání zločinu ublížení na zdraví podle §146/1,3 a přečinu výtržnictví podle §358/1 trestního zákoníku a současně podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce okresního soudu v Mladé Boleslavi návrh akceptoval a rozhodl o umístění obviněného do vazební věznice.

Zraněný muž později v nemocnici vážným zraněním podlehl, proto u něj kriminalisté nařídili soudní pitvu, která určí přesné příčiny jeho úmrtí. Dle závěrů soudní pitvy může být právní kvalifikace ještě změněna.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

19. listopadu 2024

