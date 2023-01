Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Napadení policistů při fotbalovém utkání

Kriminalisté pátrají po dvou mužích, kteří zaútočili na policisty speciální pořádkové jednotky.

Při zářijovém fotbalovém utkání mezi kluby AC Sparta Praha x F. C. Baník Ostrava zasahovali policisté ze speciální pořádkové jednotky na stadionu v ulici Milady Horákové, kde zabraňovali střetu dvou znepřátelených skupin fanoušků. Při zákroku byli dva policisté napadeni, ale vzhledem k okolnostem nebylo možné oba agresory na místě zadržet. První z útočníků ve věku 20 - 25 let kopl jednoho ze zakročujících policistů do břicha a druhý útočník ve věku 50 - 55 let udeřil dalšího z policistů pěstí do oblasti hlavy.

Kriminalisté začali po obou mužích ihned po zákroku pátrat, avšak do dnešního dne se je za využití všech operativně pátracích prostředků vypátrat nepodařilo, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc.

Popis prvního útočníka: věk 20-25 let, tmavě hnědé vlasy s upravenou pěšinkou, štíhlé postavy, vysoký cca 180cm.Popis druhého útočníka: věk 50 - 55 let, světlé vlasy s částečnou pleší, menší postavy, vysoký přibližně 175 cm.

Pokud tyto muže na přiložených fotografiích poznáváte, nebo máte jakékoliv informace o jejich pohybu, kontaktujte prosím linku 158. Oběma podezřelým hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin násilí proti úřední osobě až čtyři roky za mřížemi.

por. Bc. Richard Hrdina - 9. ledna 2023

