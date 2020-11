Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Napadení nožem

Stali jste se svědky konfliktu dvou mužů, při kterém jeden z nich bodl druhého nožem do břicha? Pokud ano, předejte nám vaše svědectví prostřednictvím linky 158.

Celý konflikt se stal v neděli 1. listopadu nedlouho před dvaadvacátou hodinou a odstartovala ho banální hádka řidiče vozidla Škoda jedoucího po ulici Wilsonova a spolujezdce souběžně jedoucího vozidla Hyundai. Muži se přes otevřená okénka nadávali a vzájemně uráželi až na křižovatku ulic Žitná a Štěpánská, kde obě vozidla zastavila na červený signál. Oba aktéři z vozidel vystoupili a pokračovali v započatém konfliktu. Když se k sobě přiblížili na dosah, řidič škodovky bodl druhého do oblasti břicha. Následně nasedl zpět do vozu a z místa činu odjel. Zraněného převezl jeho kolega do nemocnice, kde byl okamžitě operován. Zprávu o lékařském zákroku sedmadvacetiletého muže s bodným zraněním předali zdravotníci policistům. Případ si okamžitě převzali kriminalisté druhého policejního obvodu a začali s jeho prověřováním. Na základě vyhodnocení zajištěných stop získali během několika hodin potřebné informace k osobě útočníka. Následující den po incidentu dvě hodiny po poledni ho zadrželi na jeho pracovišti.

I když byli oba účastníci incidentu již vyslechnuti, kriminalisté na objasnění celého případu i nadále pracují. Touto cestou se obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud jste se stali svědky popisované události, předejte nám informace prostřednictvím linky 158 nebo se osobně dostavte na nejbližší policejní služebnu. Děkujeme.

Případ je prověřován pro podezření z trestného činu těžké ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu pokusu. V případě odsouzení za tento skutek hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 4. listopad 2020

vytisknout e-mailem