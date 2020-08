Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Napadení na Kraví hoře

BRNO: Po pachateli pátráme. (VÝZVA)

Včera před osmou hodinou večer (19:40) zavolal na tísňovou linku šestatřicetiletý muž s tím, že byl napaden v parku nedaleko Náměstí míru. Na místo okamžitě vyrazili policisté a proběhla i rozsáhlá pátrací akce v okolí. Pachatele násilného trestného činu se prozatím dohledat nepodařilo. Napadený byl s bodnořeznými poraněními transportován do nemocnice. Proběhlo ohledání místa činu, šetření v okolí a další standardní úkony, na případu nadále pracují krajští kriminalisté. Podařilo se zjistit, že podezřelý by měl být ve věku zhruba třicet let, vysoký přibližně 175 cm, štíhlé postavy. Měl krátce střižené světlé vlasy, krátké kalhoty a světlé tričko. U sebe měl mít tmavý batoh.

V době incidentu směrem k bazénu či od něj k ulici Údolní procházela řada lidí. Žádáme všechny svědky, aby se obrátili na policisty prostřednictvím linky 158.

Děkujeme za spolupráci.

mjr. Pavel Šváb, 10.08.2020

