Napadení eskorty

MOSTECKO - Policisté cvičili možnou situaci.

Policisté se pravidelně připravují na různé situace, které je mohou během služby potkat. Jednou takovou může být i napadení eskorty. Při tomto simulovaném nácviku spolupracovali mostečtí policisté se členy Vězeňské služby České republiky z Bělušic, kteří doprovázeli vězně do ordinace lékaře MUDr. Bebí. Možných scénářů procvičily obě složky několik. Pokaždé došlo k napadení členů eskorty s cílem osvobodit přepravovaného vězně. Ať už to bylo při transportu nebo přímo v provizorní ordinaci, pachatel byl eliminován a zadržen. Obě ozbrojené složky vyhodnotily nácvik možných situací jako velmi přínosný. Mezi sebou si vyměnily důležité poznatky, které by se mohly v reálném zákroku hodit, protože se říká…..kdo je připraven, není překvapen. Pro výcvik byly využity prostory obrnické základní školy. Tímto děkujeme vedení zařízení za umožnění tento trénink uskutečnit.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

30. října 2024

