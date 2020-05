Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Napadení člena rybářské stráže

TEPLICKO - Úřední osobu měli bratři zatlačit do rybníka; Obviněný je ve vazbě...

Napadli rybářskou stráž

Na problémy si zadělali bratři, kteří si šli koncem dubna zarybařit do Háje u Duchcova. Na břehu rybníka si rozbalili náčiní a dali se do chytání. Po chvíli přišel člen rybářské stráže, který se měl řádně prokázat jako úřední osoba a požadoval předložení povolenky. Tu ale rybáři neměli, takže je poučil, že se dopustili protiprávního jednání a vyzval je, aby setrvali na místě a vyčkali příjezdu hlídky policie.

To se ale sourozencům nelíbilo, takže měli muže fyzicky napadnout a zatlačit do rybníka právě ve chvíli, kdy volal na tísňovou linku. Poškozenému přitom spadl mobil do vody a oba útočníci se dali na útěk. Na místě nechali rybářské vybavení a motocykl, pro policisty bylo jen otázkou času, než ustanovili totožnost podezřelých a požádali o souhlas s jejich zadržením. V uplynulých dnech byli oba spolupachatelé obviněni z přečinu násilí proti úřední osobě, za který jim v případě uznání viny hrozí až čtyřleté tresty odnětí svobody.

Obviněný je ve vazbě

Ve vazební věznici skončil 26letý muž podezřelý z majetkové trestné činnosti. V polovině března měl na dálnici D8 v Siřejovicích natankovat do auta 40 litrů benzínu a z místa ujet bez zaplacení. Dále je podezřelý, že začátkem dubna odcizil z auta zaparkovaného v Teplicích registrační značky, které následně namontoval na vozidlo, do kterého o dva dny později v Lovosicích natankoval benzín v hodnotě jeden tisíc korun a opět ujet bez zaplacení. Krádeže pohonných hmot se měl dopustit také v Litvínově, opět natankoval benzín do auta s nasazenými kradenými registračními značkami.

Je také podezřelý, že se minulý týden vloupal v Dubí do garáže, ze které odcizil závodní kolo v hodnotě 120 tisíc korun, další ještě dražší kolo se mu nepodařilo z garáže vyprostit přes vrata a došlo jen k jeho poškození. V uplynulých dnech byl v minulosti dvakrát odsouzený muž obviněn ze zločinu krádeže a přečinu poškození cizí věci, vzhledem k tomu, že část trestné činnosti spáchal v době nouzového stavu, mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Zatajený nález

Z přečinu zatajení věci je podezřelý muž, který pracuje na recepci teplického zařízení hotelového typu. V únoru si měl podle dosud zjištěných skutečností přisvojit mobilní telefon, který na pultu zapomněl zákazník, škoda byla vyčíslena na necelých deset tisíc korun. Pokud případ skončí u soudu a muž by byl uznán vinným, hrozí mu až roční vězení.

