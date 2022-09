Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Napadení a vyhrožování smrtí

LOUNSKO – Vyhrožoval jí smrtí; Vyhýbal se nástupu do vězení, má na krku další obvinění.

Vyhrožoval jí smrtí

Lounští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z trestného činu nebezpečného vyhrožování 33letému cizinci žijícímu v Lounech. Dotyčný měl v minulém týdnu v bytě, kde spolu bydleli, nejprve verbálně urážet svou přítelkyni. Následně mezi nimi došlo ke konfliktu, při němž měl muž svou přítelkyni fyzicky napadnout dvěma údery otevřenou dlaní do tváře. Kromě toho jí měl také s nožem v ruce vyhrožovat smrtí. Napadení si nevyžádalo lékařské ošetření. Podezřelý se bude za své jednání zodpovídat před soudem. V případě prokázání viny mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Vyhýbal se nástupu do vězení, má na krku další obvinění

Z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je obviněn 36letý muž z Loun. Obviněný měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody uloženého trestním příkazem Okresního soudu v Lounech, a to v souvislosti s majetkovou kriminalitou. Na soudní výzvu k nástupu trestu nijak nereagoval a v uvedený termín se do věznice nedostavil. Proto lounští kriminalisté muže vypátrali, omezili na osobní svobodě a dodali do výkonu trestu odnětí svobody. Obvinění si nakonec převzal ve věznici, kde se momentálně nachází. Díky vyhýbání se trestu si může pobyt za mřížemi prodloužit až o dva roky.

20. září 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem