Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Napadeného muže vydíral s nožem v ruce

TŘEBÍČSKO: Obviněný muž byl vzat do vazby

Třebíčští kriminalisté zahájili trestní stíhání nebezpečného muže, který ohrožoval napadeného s nožem v ruce. Ke zranění nedošlo. Podezřelého muže, opakovaně soudně trestaného recidivistu, policisté zadrželi a skončil v cele. Třiačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání zločinu a na podaný návrh byl vzat do vazby.

K případu došlo na začátku tohoto týdne na ubytovacím zařízení v Třebíči. Oznámení o incidentu, při kterém byl použit nůž, přijali policisté před sedmou hodinou večer a na místo ihned vyjely policejní hlídky. Podezřelého muže policisté zadrželi, při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu přes jedno promile alkoholu. Zadrženého muže odvezli na oddělení policie, kde byl umístěn do cely. Napadený muž neutrpěl zranění. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali, provedli šetření a zajistili také stopy, včetně kuchyňského nože.

Prověřování případu převzali kriminalisté, kteří shromáždili důkazy, na jejich základě zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže. „Třiačtyřicetiletý muž ze Žďárska byl obviněn ze zločinu vydírání spáchaného se zbraní,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již více než patnáctkrát soudně trestán, zejména za majetkovou trestnou činnost. Opakovaně si odpykal nepodmíněný trest odnětí svobody.

V pondělí 16. srpna byl obviněný muž v pokoji ubytovacího zařízení, kde ještě se dvěma muži pil alkohol. S jedním z nich se dostal do slovního konfliktu, který vyústil v napadení. Třiačtyřicetiletý muž je obviněn z toho, že vzal kuchyňský nůž, který přiložil k tělu napadeného, a křičel na něho pokyny, jejichž splnění zdůrazňoval násilnou pohrůžkou. Napadený muž měl vážnou obavu o svůj život a zdraví. Následně obviněný muž jednání zanechal a napadený z pokoje odešel.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za trestný čin lze uložit trest odnětí svobody na dva roky až osm let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

20. srpna 2021

vytisknout e-mailem