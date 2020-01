Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Námraza na komunikacích a dopravní nehody

KLADENSKO – Během jedné hodiny tři dopravní nehody na Slánsku.

Policie opět upozorňuje řidiče, aby usedali za volant odpočatí a plně se za jízdy věnovali řízení. Pouze obezřetností a dodržováním předpisů silničního provozu lze snížit počet dopravních nehod na našich pozemních komunikacích. Policie dále upozorňuje řidiče, aby v době nepříznivého počasí v podzimních a zimních měsících, kdy jsou silnice kluzké, v ranních a nočních hodinách bývá snížená viditelnost vlivem mlhového oparu a dochází i k námraze na komunikaci, aby zvýšili svoji pozornost a přizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám.

Dnes 3. ledna 2020 od ranních hodin vyjížděli policisté kladenského dopravního inspektorátu včetně policejních hlídek z obvodních odděleních k dopravním nehodám, ke kterým došlo v ranních hodinách vzhledem k námraze na pozemních komunikacích a nepřizpůsobení jízdy řidičů stavu a povaze vozovek. Během jedné hodiny byly oznámeny tři dopravní nehody na Slánsku se zraněním. Při jedné z těchto dopravních nehod zasahoval i policejní vrtulník. Ve všech třech případech v čase těchto dopravních nehod cestovali ve vozidlech pouze řidiči a nebyly zraněny žádné jiné osoby.

První dopravní nehoda byla oznámena jen několik minut před osmou hodinou u obce Želevčice, kde dvacetiletý řidič havaroval s osobním vozidlem značky Škoda Fabia. Řidič nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze pozemní komunikace a se svým vozidlem narazil do svodidel. Provedením dechové zkoušky, byl alkohol vyloučen. Posádka ZZS převezla řidiče k preventivnímu vyšetření do slánské nemocnice. Provoz byl v těchto místech dopravní nehody řízen kyvadlově.

Krátce před devátou hodinou se stala dopravní nehoda na silnici č.1/7 u Slaného mezi sjezdy na obec Smečno a sjezdem na obec Tuřany. Dvaatřicetiletý řidič s osobním vozidlem tovární značky VW nezvládl řízení ve směru jízdy na trase z Prahy do Louny a sjel mimo pozemní komunikaci na travnatý povrch, kde došlo k převrácení vozidla přes střechu. Řidič byl z místa dopravní nehody převezen na vyšetření posádkou ZZS do nemocnice ve Slaném. Policisté řidiče vyzvali k dechové zkoušce, která byla s negativním výsledkem a alkohol byl ihned vyloučen. Silnice je průjezdná.

Pouze tři minuty po oznámení dopravní nehody u Slaného došlo k další dopravní nehodě, a to u obce Jedomělice v katastru města Slaného. V tomto případě devatenáctiletá řidička nezvládla řízení a jízdu nepřizpůsobila stavu a povaze vozovky a se svým osobním vozidlem značky Suzuki narazila do stromu. Vzhledem k vážnému zranění řidičky byl na místo přivolán policejní vrtulník LZS, který zraněnou transportoval do jedné z pražských nemocnic. Pozemní komunikace byla následně plně průjezdná.

V současné době jsou všechny dopravní nehody předmětem šetření.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

3. ledna 2020

