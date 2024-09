Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Namířil na prodavačku nůž

PROSTĚJOV - Pachatel přepadení obchodu byl zadržen na místě.

V pondělí 16. září 2024 v osmnáct hodin jsme přijali oznámení o přepadení prodejny potravin na Poděbradově náměstí v Prostějově. Krátce před osmnáctou hodinou vstoupil do obchodu pětapadesátiletý muž z Prostějova, který přistoupil k prodavačce u pokladny a řekl jí, že chce peníze. Přitom z kapsy vytáhl nůž a namířil jej na obsluhu a zopakoval svůj požadavek. Žena muži peníze nevydala a začala křičet, což uslyšela její kolegyně, která za ní přiběhla. Mezitím muž nůž schoval a zůstal v klidu na místě. Téměř ihned se do prodejny dostavili strážníci Městské policie Prostějov, kteří se pohybovali před prodejnou a muže zadrželi. Záhy na místo dorazili policisté, kteří si zadrženého muže převzali a umístili jej do policejní cely. Prostějovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež, za který muži hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

por. Mgr. Libor Hejtman

17. září 2024

