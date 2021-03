Náměstkem policejního prezidenta pro SKPV bude plk. Tomáš Kubík

K personální změně ve vedení policie dojde k 1. 4. 2021

Policejní prezident genmjr. Jan Švejdar pověří, po dobu trvání výběrového řízení, dnem 1. 4. 2021 řízením úseku náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Tomáše Kubíka, dosavadního náměstka ředitele Národní protidrogové centrály. Na místě nahradí plk. Pavla Krákoru, který v minulosti požádal policejního prezidenta o propuštění ze služebního poměru z osobních důvodů. „Rozhodnutí Pavla Krákory odejít ze služebního poměru mě mrzí, nicméně jeho důvody chápu a rozumím jim. Pavla Krákory si profesně i lidsky vážím a děkuji mu za vše, co pro Policii ČR udělal“, řekl policejní prezident Jan Švejdar.

Doba stanovená pro podání přihlášek do výběrového řízení uplyne 7. 4. 2021 a předpokládaný termín ustanovení vítěze výběrového řízení do funkce lze očekávat k 1. 6. 2021.





23. března 2021

plk. Mgr. Kateřina Rendlová

Policejní prezidium

