Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nalezl platební kartu

KARLOVARSKO – Tu nevrátil a provedl s ní platby.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku jednadvacetiletému muži z Děčína.

Podezřelý muž měl v pondělí 2. září letošního roku procházet ulicemi Ostrova na Karlovarsku. V odpoledních hodinách měl za jedním z domů v travnatém porostu nalézt látkové pouzdro, ve kterém se nacházely osobní doklady a také platební karta. Jednadvacetiletý muž ale doklady nevrátil a s platební kartou se vydal do prodejny potravin, kde v rozmezí několika málo minut platební kartou uhradil dva nákupy. Následně měl přejít do další prodejny, kde chtěl taktéž za nákup zaplatit. To už mu ale nevyšlo, jelikož platby nebyly realizovány z důvodu nízké finanční hotovosti na bankovním účtu.

V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

5.9.2024

vytisknout e-mailem