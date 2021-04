Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nalezený granát vezl v MHD na služebnu policie

PLZEŇ - Starší muž našel na půdě ruční granát. Místo toho aby na místo ihned zavolal policii, uschoval jej do čepice, nasedl do MHD a jel ho odevzdat na služebnu policie.

Dnešního dne v dopoledních hodinách přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o nálezu ručního granátu v Plzni. Starší muž našel na půdě jednoho bytového domu v Plzni americký ruční granát. Nejdřív si myslel, že se jedná o atrapu, proto si jej ponechal. Později se mu to rozleželo a usoudil, že ho raději odevzdá na služebnu policie. Granát si uschoval do čepice a nasedl do MHD směrem Plzeň městská část Slovany. Na náměstí Milady Horákové oslovil řidiče autobusu s prosbou, zda by mu nepůjčil mobilní telefon, protože potřebuje zavolat na policii a přitom mu ukázal svůj "poklad" ukrytý v čepici. Řidič ihned zalarmoval policii. Na místo dorazil pyrotechnik, který granát zajistil a odvezl k odborné likvidaci. Policisté se případem nadále zabývají.

Pokud kdekoliv naleznete jakoukoliv munici či výbušninu, v žádném případě s ní nemanipulujte, místo nálezu podle možností zajistěte a ihned kontaktujte policii.

nprap. Michaela Raindlová

18. dubna 2021

