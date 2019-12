Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nalezenou peněženku si někdo přivlastnil

LIBERECKO - Nálezce použil cizí platební kartu třiadvacetkrát

Liberečtí policisté pátrají po nepoctivém nálezci, který si 15. listopadu v odpoledních hodinách u výjezdu z parkoviště Obchodního centra Forum v centru Liberce přivlastnil dámskou peněženku. Majitelka si ji během ukládání nákupu do vozidla odložila na kapotu a pak na ni zapomněla. To, že ji nemá, zjistila až po ujetí 25 kilometrů v Jablonném v Podještědí. V té době ji už držel v ruce člověk, který neměl v úmyslu ji vrátit. Byly v ní osobní doklady majitelky, hotovost 1 700 korun a platební karta. Tu neznámý stačil použít před jejím zablokováním třiadvacetkrát a způsobil tím další škodu za 828 korun. Pokud se nám podaří ho dopadnout, obviníme ho v této souvislosti z přečinů zatajení věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Tento případ jen ilustruje naši nepozornost, která se bude pravděpodobně ještě stupňovat v předvánočním období při běhání po nákupech a shánění dárků. Je třeba na to myslet a chránit cennosti před ztrátou nebo odcizením. Důležité je , abychom nenosili v peněženkách příliš vysokou hotovost, neměli v blízkosti platební karty poznamenaný PIN a abychom si po každém placení uložili peněženku na bezpečné místo do skrytých vnitřních kapes oblečení nebo do kabelek se spolehlivými uzávěry. Peněženky rozhodně nepatří do kapes kalhot nebo bund a také ne do batohů, které nosíme na zádech a nemáme nad nimi žádnou kontrolu. Nedávejte zlodějům příležitost ke snadnému výdělku.

3. 12. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

