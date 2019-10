Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nalezenou peněženku nevrátil

ROKYCANY - Poškozený ztratil před obchodem peněženku, když se na místo vrátil, již tam nebyla. Pachatel si peněženku s hotovostí a platební kartou ponechal.

Policisté obvodního oddělení Rokycany pátrají po dosud neznámém pachateli a peněžence včetně platební karty, kterou si pachatel přisvojil nálezem. Poškozený jednašedesátiletý muž přišel o svoji peněženku s finanční hotovostí a platební kartu minulý čtvrtek kolem deváté hodiny ranní, ta mu s největší pravděpodobností vypadla z kapsy na parkovišti u obchodního domu v Rokycanech, kde nakupoval. Od obchodního domu odjel k benzinové čerpací stanici, kde při placení zjistil, že peněženku nemá, vrátil se na místo k obchodnímu domu, ale peněženku již nenašel. Policisté jednání dosud neznámého pachatele pověřují pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Během roku se policisté s obdobnými případy setkávají opakovaně. Pokud jde o věc (vyjma platebního prostředku) do pěti tisíc korun, ten kdo si věc ponechal, dopouští se protiprávního jednání v rovině přestupku. Ten, kdo si ponechá peněženku, mobilní telefon a jiné předměty, u kterých jejich hodnota dosahuje či převyšuje částky pěti tisíc korun, dopouští se již trestného činu. Někteří občané se mylně domnívají, že si nalezenou věc mohou beztrestně ponechat. V případě, že si nepoctivý nálezce věc ponechá, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu - § 219 Zatajení věci.

V trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. je stanoveno:

§ 219 Zatajení věci

(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

O trestný čin jde i v případě, že nálezce (pachatel) si věc ponechává, aniž by s ní jakýkoliv způsobem nakládal a odmítá ji vrátit. Správné chování je takové, že nálezce v případě nálezu věci, která mu nepatří, předá na příslušný úřad nebo policii. To může učinit i anonymně, když nalezenou věc vhodí do schránky důvěry.





por. Bc. Hana Kroftová

14. října 2019

