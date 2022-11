Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

„Nálezce“ přinesl odcizenou peněženku na služebnu

LIBERECKO - Policisté skvělou prací odhalili, že se jedná o pachatele a majiteli tak vrátili i veškeré finance.

Každý z nás zřejmě zažívá chvíle, kdy přemýšlí nad spoustou věcí. Kupříkladu odložíte brýle, u toho vykonáváte spoustu jiných činností a jako naschvál je zrovna v tu chvíli potřebujete a ony nikde. Hledáte, hledáte a po hodině celý vyčerpaní usednete do křesla, nešťastně se zahledíte do odrazu skla a zjistíte, že je máte celou dobu na hlavě. Podobný případ se zřejmě stal i muži z Liberecka. Ten popojížděl svým vozidlem po v rámci obcí a přemýšlel nad tím, co vše ještě musí zařídit. Následně zastavil u jednoho z úřadů, vystoupil a jeho kroky směřovaly k přepážce, kde potřeboval zakoupit odpadkové pytle. Z peněženky vytáhl bankovku, kterou uhradil částku za zboží a následně se vydal zpět ke svému vozidlu. Když však usedl za volant a pytle odložil na místo spolujezdce, uvědomil si, že mu něco schází. Peněženka! V tu chvíli se tedy vydal zpět k přepážce a obsluhy se dotázal, zda peněženku někdo nenašel. Odpověď však pro muže rozhodně nebyla uspokojivá, a tak se s těžkou hlavou a myšlenkami na to, jaké jej čeká martýrium s vyřizováním dokladů, odporoučel zpět ke svému vozidlu a následně na obvodní oddělení policie, kde celou událost nahlásil. V mysli se již pomalu loučil nejen s doklady, ale i finanční hotovostí, čítající více jak 17 tisíc korun.

O dvě hodiny později se však otevřely vstupní dveře oddělení znovu a v nich stál „nálezce.“ Policistům se rozzářily oči a informace o nálezu peněženky jim vykouzlila úsměv na rtech. Ten jim však následně zamrzl, když zjistili, že sice obsahuje všechny doklady, ale peníze jsou pryč. V danou chvíli se v nich probudilo srdce rady Vacátka a rozhodnuti, že celou věc objasní. Počali tedy šedesátiletého muže z Liberecka vyslýchat. Pod tíhou svědomí i dobré práce policistů následně sáhl do kapsy, ze které vytáhl obnos peněz, jenž byl původní součástí oné peněženky a policistům jej předal. Se sklopeným zrakem si nedlouho poté převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu zatajení věci, za který mu v případě pravomocného odsouzení, hrozí trest odnětí svobody v trvání až na jeden rok.

10.11.2022

por. Bc. Adéla Fialová

Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem