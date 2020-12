Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nález zemřelé ženy v lesním porostu

PRAHA VENKOV-JIH – Kriminalisté od sobotního odpoledne pátrají po totožnosti neznámé starší ženy, která byla nalezena bez známek života v lesním porostu mezi obcemi Klokočná a Svojetice na území Prahy-východ.

Oznámení o jejím nálezu policisté přijali prostřednictvím linky tísňového volání přibližně třicet minut po patnácté hodině v sobotu 12. prosince letošního roku. Podle prvotního ohledání těla ženy a místa nálezu nic nenasvědčuje, že by neznámá zemřela násilnou smrtí. Co bylo bezprostřední příčinou smrti, by měl objasnit výsledek nařízené pitvy. žena neznámé totoožnosti

Vzhledem k tomu, že se do současné doby, i přes veškerá provedená šetření a opatření nepodařilo zjistit totožnost zemřelé, a pro řádné objasnění tohoto případu je nutné znát i její identitu, se touto cestou policisté obracejí na občany se žádostí o pomoc, zda dle níže uváděného jejího popisu, případně oblečení, či věcí, které měla při sobě, neznají totožnost zemřelé. Kriminalisty rovněž zajímá i skutečnost, kde se seniorka v průběhu inkriminovaného dne mohla pohybovat.

Na základě provedeného zkoumání soudními znalci bylo zjištěno, že se jedná o ženu přibližně ve věku 80 let, silnější postavy, kratších šedivých vlasů. K dalším poznávacím znamením patří i zjevné jizvy staršího data po operaci levého prsu. V době nálezu byla oblečena do šedivých dámských kalhot, fialové zimní bundy, hnědého pleteného svetru, černého roláku a na nohou polovysoké černé boty. U sebe měla zahradnické nůžky s rukojeťmi červené barvy, černé pletené rukavice, hnědou pletenou čepici, svazek klíčů s černým pouzdrem a dozický klíč na kroužku s přívěškem v podobě dřevěného korálku.

Jakékoliv informace k tomuto případu jim mohou případní svědci přímo zavolat na telefon: 602 237 943, nebo prostřednictvím bezplatné linky 158 tísňového volání Policie České republiky.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

tiskový mluvčí

P ČR Praha venkov-JIH

15. prosince 2020

