Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nález utonulého muže na hladině Veseckého rybníka

LIBEREC - Kriminalisté nyní zjišťují příčinu a okolnosti úmrtí.

Dnes, krátce po půl osmé hodině ráno, přijal operační důstojník na lince 158 oznámení od občana, který projížděl okolo Veseckého rybníka v Liberci, o nálezu bezvládného těla na hladině rybníka.

Na místo vyjel okamžitě kompletní výjezd včetně kriminalistického technika a kriminalistů a také byli rovněž povoláni policejní potápěči ze Středočeského kraje k vytěžení těla z vody. Poté, co policisté vytáhli tělo, zjistili, že se jedná o muže. Přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje provedl na místě ohledání těla a mohl pouze konstatovat smrt. Dle prvotního ohledání neshledal na těle utonulého muže žádné zjevné stopy násilí, které by nasvědčovaly tomu, že je způsobila jiná osoba. Policistům se podařilo zjistit totožnost muže a zároveň cestou policejního interventa informovat o této tragické události rodinu.

To, jak se dlouho muž ve vodě nacházel a co bylo příčinou smrti, by měla určit nařízená soudní pitva, která proběhně v následujících dnech. Případem se nyní zabývají liberečtí kriminalisté, kteří budou zjišťovat okolnosti případu.

2. 4. 2023

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

