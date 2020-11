Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nález portmonky

Hledáme majitele, či majitelku ztracené portmonky s finanční hotovostí.

V pondělí 2. listopadu nedlouho před polednem předala šedesátiletá žena kolegům na policejní služebně na Vinohradech cizí peněženku i s obsahem. Nález učinil malý chlapec na stole u dětského hřiště ve Slovenské ulici na Vinohradech a předal ho oznamovatelce, která dítko hlídala. Ta následně celou věc oznámila na policii. Uvnitř bohužel nebyly žádné osobní doklady, a proto se policistům i přes veškeré úsilí do této doby nepodařilo majitele nalézt. Portmonka však úplně prázdná nebyla, kromě jiného obsahovala i určitou finanční částku a my věříme, že by majitel ocenil její vrácení.

Touto cestou se proto obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud máte informace, které by vedly k nalezení majitele nebo jste dokonce samotný majitel, kontaktujte prosím linku 158 nebo se osobně dostavte na Místním oddělení Policie České republiky Vinohrady v ulici Šafaříkova 12 v Praze 2.

por. Mgr. Jan Rybanský - 13. listopad 2020

