Nález odcizeného vozidla, dva řidiči se zákazem řízení a honička na Liberecku

LIBERECKO – Jeden z pachatelů skončil ve vazbě.

Liberečtí policisté si v předchozích dnech připsali vskutku záslužný „úlovek“, když se při běžné hlídkové činnosti zaměřili na zájmové vozidlo, které pravidelně užívala osoba, jež má vysloveny již tři platné zákazy řízení. Ve chvíli, kdy zaujali skrytou pozici na pevném stanovišti a vyčkávali na průjezd daného vozidla, objevilo se zcela jiné, avšak neméně zájmové. Automobil, který se vynořil před zraky policistů, nápadně odpovídal popisu téhož, které bylo jen pár hodin předtím odcizeno majiteli z uzamčeného prostoru. Instinkt policisty nezklamal a nedlouho poté se jejich domněnka potvrdila. Ještě větším překvapením však byla skutečnost, že i tento 32letý muž má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Zanedlouho poté proto putoval na obvodní oddělení k provedení dalších úkonů a odcizené vozidlo si následně převzal šťastný majitel.

Ač by se mohlo zdát, že je příběh jedné policejní hlídky u konce, opak je pravdou. Ve chvíli, kdy se policisté vydali opětovně do libereckých ulic, zjevilo se před nimi jako fata morgána i druhé vozidlo. Právě to, které měli v hledáčku od prvopočátku své služby. Červeno – modré barvy, odrážející se od okolních budov společně s nápisem STOP na střeše služebního vozidla 23letého recidivistu pouze vyburcovaly k tomu, že přidal na rychlosti a snažil se ukrýt v uličkách města. I na to však byli policisté připraveni, neboť se u tohoto mladíka nejednalo o první pokus o újezd, a tak se spojili s dalšími hlídkami, které jim vzápětí spěchaly na pomoc. Rozkaz zněl jasně: „Za žádnou cenu nesmí ujet.“ A zatímco recidivista měl v patách jedno policejní vozidlo, osádka druhého stihla napříč silnicí rozložit zastavovací pás, který následně ve vysoké rychlosti přejel. V důsledku toho došlo k proražení pneumatik a tedy i vynucenému zpomalení vozidla pachatele. Ten se však odmítal vzdát, a ačkoliv měl problém vozidlo udržet ve směru jízdy, pokračoval ve svém záměru i přes způsobený defekt. Policisté se tedy rozhodli použít další ze zákonných donucovacích prostředků, kterým je PIT manévr. Při tomto úkonu narazí rámem do zadní části pronásledovaného vozu, který se otočí a zastaví. A přesně to se i stalo, jen s tím rozdílem, že se vozidlo přetočilo do protisměru a ačkoliv bylo jen těžko ovladatelné, pachatel měl v úmyslu pokračovat v jízdě. Osádka druhého policejního vozu jej ovšem předjela a donutila zastavit. Ve chvíli, kdy již výtečník vyhodnotil, že je se zběsilou jízdou amen, hbitě z automobilu vyskočil a dal se na útěk. Jeho chvíli „slávy“ však policisté o několik okamžiků učinili přítrž, když jej dostihli a muž skončil v poutech a následně v policejní cele.

Ani zde však náš příběh nekončí. V ranních hodinách si totiž mladíka převzal policejní komisař. Ten zahájil jeho trestní stíhání a sdělil mu obvinění ze spáchání přečinů krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, porušování domovní svobody a neoprávněného užívání cizí věci. Velmi kvalitní prací nejen operativního charakteru, ale i na základě osobní znalosti policistů a kriminalistů se muže podařilo ustanovit jako pachatele, který měl nejméně v šesti případech na svědomí trestnou činnost majetkového charakteru, k níž docházelo od října letošního roku do současnosti, a to převážně na území Liberecka.

V případě pravomocného odsouzení tak dnes již obviněnému muži, hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Na verdikt soudu si však počká za mřížemi, neboť soudce akceptoval návrh státního zástupce a muže poslal do vazby.

29.12.2022

por. Bc. Adéla Fialová

Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

