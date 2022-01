Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nález muže neznáme totožnosti

Pomůžete nám prosím s pátráním po totožnosti zemřelého?

Od středy 26. ledna se pražští kriminalisté zabývají úmrtím muže dosud neznámé totožnosti. Ten byl v pátek 21. ledna ráno z prostor fontán Výstaviště v Praze 7, převezen pražskou záchrannou službou do nemocnice.

Policisté u zemřelého nalezli pouze lístek s telefonním číslem. Telefonicky se proto spojili s mužem, který jim uvedl, že potkal dosud neztotožněného, brzo ráno před převozem do nemocnice, v centru Prahy, jak jde bosa. Jelikož mu ho bylo líto, pozval ho k sobě domů. Dal mu své boty, oblečení, nějakou hotovost a své telefonní číslo, pro případ, že by potřeboval pomoc. Svědek pořídil i fotografii muže, který následně z bytu odešel. Policisté šetřením zjistili, že se s největší pravděpodobností jedná o muže ukrajinské národnosti ve věku kolem 30 let.

Pokud muže na fotografii poznáváte, ozvěte se neprodleně prosím na linku 158. Celým případem se v současné chvíli zabývají kriminalisté.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 28.1. 2022

