Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nález munice

Kutnohorsko – Munice ležela na dně vypuštěného rybníka.

Pětačtyřicetiletý muž oznámil v neděli 13. prosince 2020 v odpoledních hodinách, že v katastru obce Třebešice ve vypuštěném rybníce Vrabcov nalez při hledání kovů detektorem jeden kus nevybuchlé munice. Munice byla nalezena v neobydlené oblasti v dostatečné vzdálenosti od obydlí, proto nebyla provedena evakuace okolí. Na místě přivolaný pyrotechnik z expozitury Milovice uvedl, že se jedná o faustpatrone 2. Náboj byl zajištěn a téhož dne odvezen k likvidaci. Ke zranění osob ani majetku nedošlo.

Jak postupovat v případě nálezu munice? Je vhodné dodržet určitý postup, aby se minimalizovalo nebezpečí, protože i několik desítek let staré náboje, granáty a střely mohou při neopatrné manipulaci explodovat.

Jak se správně zachovat? Doporučujeme při nálezu věci, která tvarem a vzhledem odpovídá munici s předmětem nijak nemanipulovat. V blízkosti místa nálezu je vhodné umístit viditelné označení a ustoupit do vzdálenosti několika desítek až stovek metrů. Teprve poté zavolejte linku 158. Policistům sdělte své jméno a příjmení, co jste našli a co nejpřesněji lokalizujte místo, kde se nacházíte. Zůstaňte na místě do příjezdu policistů a k označenému místu nikoho nepouštějte.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

14. prosince 2020

