Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nález munice

Kutnohorsko – Jak postupovat v případě nálezu munice?

K dvěma případům nálezu munice došlo včera 2. září 2021 v Kutné Hoře a Čáslavi. Jednalo se o stejný druh, o dělostřelecký granát. Kutnohorský oznamovatel nalezl granát v poli u Malešova a čáslavská oznamovatelka munici přinesla k místním strážníkům. Policisté zavolali výjezdovou skupinu pyrotechnické služby, která munici převezla k jejímu zničení.

Jak postupovat v případě nálezu munice? Je vhodné dodržet určitý postup, aby se minimalizovalo nebezpečí, protože i několik desítek let staré náboje, granáty a střely mohou při neopatrné manipulaci explodovat.

Jak se správně zachovat? Doporučujeme při nálezu věci, která tvarem a vzhledem odpovídá munici s předmětem nijak nemanipulovat. V blízkosti místa nálezu je vhodné umístit viditelné označení a ustoupit do vzdálenosti několika desítek až stovek metrů. Teprve poté zavolejte linku 158.Policistům sdělte své jméno a příjmení, co jste našli a co nejpřesněji lokalizujte místo, kde se nacházíte. Zůstaňte na místě do příjezdu policistů a k označenému místu nikoho nepouštějte.

V žádném případě s municí samostatně nemanipulujte, neodnášejte ji z místa nálezu, a vždy kontaktujte policisty na známé bezplatné lince 158. Pamatujte, že ani profesionál s mnohaletou praxí nikdy přesně neví, jak se pyrotechnický předmět po letech v zemi bude chovat.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

3. září 2021

vytisknout e-mailem