Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nález munice

KARLOVARSKO – Pyrotechnik na místě nález zlikvidoval.

Ve čtvrtek dne 28. listopadu 2019 krátce před půl čtvrtou hodinou odpoledne přijali policisté oznámení o nálezu předmětu připomínající munici v obci Mírová. Předmět nalezl 37letý muž vedle hromady kamení. Do uvedené lokality ihned vyjela policejní hlídka, která si posléze vyžádala součinnost od policejního pyrotechnika. Do jeho příjezdu hlídka místo nálezu zajistila, aby do nebezpečného prostoru nevstupovaly další osoby. Pyrotechnik okolí nálezu ještě prohledal a na místě vyhodnotil, že se jedná o iniciátor, který musí zlikvidovat. Vzhledem ke špatnému stavu si ho však nemohl odvést. Z důvodu nevyhovujících podmínek byl předmět na místě zlikvidován až následující den. Do té doby místo střežila hlídka policistů.

Prevence:

Policisté v našem kraji velmi často řeší případy nálezu staré munice. Na místo okamžitě vyjíždějí přivolání pyrotechnici, kteří ke každému podezřelému předmětu přistupují se zvýšenou opatrností, aby při manipulaci nedošlo k explozi. Korozí předmětu může dojít k narušení systému pojistek a k výbuchu potom stačí málo. Proto nepodceňujte ani staré a zkorodované výbušniny a jiné předměty. V případě nálezu s nimi v žádném případě nemanipulujte a ihned o nálezu vyrozumte policii. Vyčkejte do příjezdu hlídky a místo nálezu zabezpečte tak, aby se k němu nepřiblížily další osoby. Pokud se nebude jednat o munici, nikdo se na Vás zlobit nebude. Lepší je vždy nález ohlásit, než aby došlo k neštěstí.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

3. 12. 2019

