Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nález munice - evakuace části Skvrňan

PLZEŇ – Na atletickém stadionu v Plzni byla nalezena letecká puma. Na místě je pyrotechnik.

AKTUUALIZACE:

V současné chvíli policisté ve spolupráci s ostatními složkami IZS evakuují část Skvrňan. Prosíme obyvatele, kteří bydlí či pracují ve vymezeném okruhu (viz mapka), aby se přemístili do bezpečné vzdálenosti a respektovali pokyny policistů. Magistrát města Plzně nabídne evakuovaným obyvatelům náhradní prostory do doby, než se budou moci vrátit zpátky. Časový úsek závisí na rozhodnutí kolegů z pyrotechnické služby. O všem budeme zavčasu informovat.

por. Mgr. Markéta Fialová

Dnešního dne krátce před polednem byla na atletickém stadionu v Plzni, ve Vejprnické ulici nalezena při výkopových pracích munice oválného tvaru, kdy se jedná o leteckou pumu. Na místo ihned vyjely hlídky policie a pyrotechnik. V místě nálezu proběhla evakuace Sportovního gymnázia, Středního odborného učiliště, blízké prodejny potravin a protilehlých domů v okruhu jednoho kilometru. Upozorňujeme řidiče, že v okolí nálezu bude uzavřena doprava. Objížďka povede přes Křimickou a Domažlickou ulici.

nprap. Michaela Raindlová

29. května 2019

