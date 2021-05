Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nález lidské lebky a kosterních pozůstatků dosud neobjasněn

ROKYCANSKO - Opětovně se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při zjišťování totožnosti osoby.

Rokycanští kriminalisté od roku 2014 šetří případ nálezu lidské lebky a kosterních pozůstatků, které byly nalezeny postupně v lesním prostoru v k. o. Kladruby na Rokycansku. Jako první byla v květnu roku 2014 nalezena část lebky a při pátrací akci pak následně i kosterní ostatky. O pět let později byla ve stejném k. o. nalezena spodní část čelisti. Zkoumáním bylo zjištěno, že se jedná o pozůstatky, které patří totožné osobě. Po posledním nálezu byla provedena exhumace lebky a byla vyžádána spolupráce s Kriminalistickým ústavem Praha k projekci předložené lidské lebky. Na základě toho byl vyhotoven znalecký posudek, kde je v podobě kresby vytvořena rekonstrukce přibližné podoby muže dosud neznámé totožnosti. Na níže přiložených obrázcích je vystihnuta možná podoba muže, která je záměrně vypracována jak bez vlasů, tak i s vlasy, neboť k tomu ani k postavě dotyčného nejsou žádná relevantní vodítka. Vytvořená rekonstrukce obličeje je přibližnou podobou, která by měla skutečnému stavu odpovídat především umístěním a vzájemnou proporcí obličejových prvků. Provedená rekonstrukce odpovídá padesátiletému jedinci.

Ze znaleckých posudků vyplývá, že by se mělo jednat o muže tělesné výšky okolo 177 cm, větší hmotnosti. Z popisu chrupu dolní čelisti bylo zjištěno, že je 7 (mezičlen) vpravo i vlevo je tvořena korunkou ze žlutého kovu, která je vsazena mezi 6 a 8, kdy 8 tvoří celoplášťová korunka ze žlutého kovu. Přesná doba od smrti muže do okamžiku nálezu je kratší než 20 let, ale blíže to nelze určit.

Na místě nálezu kosterních pozůstatků byly zajištěny následující věci:

šusťáková bunda zn. Napapirji, výrobce Kingfield, velikost 50, modré barvy, horní část zad šedé barvy

pánské boxerky zn. EsPacE, šedé barvy s červenými proužky

pánské koženkové pantofle zn. Björndal, se 3 přezkami, hnědé barvy, vel. asi 44

pánské brýle tyrkysové barvy s označením D.D.Hamilton na levé nožičce a číselnou řadou 01-60410-01 51 22 140 na pravé nožičce, přičemž čísla 51 22 140 označují šířku očnice, šířku nosníku - délku stranice

červený vysouvací odlamovací nůž

Opětovně se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při zjišťování totožnosti osoby. Žádáme občany, kteří by muže na fotografii poznali nebo mohli jakoukoli informací přispět k zjištění jeho totožnosti, aby kontaktovali bezplatnou linku tísňového volání 158 nebo se přímo obrátili na kriminalisty Územního odboru Rokycany na tel. č. 974 335 903.





por. Bc. Hana Kroftová

5. května 2021

vytisknout e-mailem