Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nález letecké pumy z II. světové války u liberecké arény

LIBEREC - Policisté uzavřeli přilehlé komunikace, včetně rychlostní silnice I/35 a probíhá evakuace osob.

Krátce po půl třetí hodině jsme přijali oznámení o nálezu předmětu připomínajícího munici při výkopových pracech v Liberci, ulici Doubská u kruhového objezdu pod Home Credit Arénou. Místo nálezu jsme ihned uzavřeli a na místo jsme přivolali policejního pyrotechnika. Ten zjistil, že se jedná o leteckou pumu z II. světové války.

V současné době provádíme rozsáhlé bezpečnostní opatření spočívající v evakuaci osob a uzavírce přilehlých ulic včetně rychlostní komunikace I. třídy č. 35 úsek od Makra ke Globusu, a to v obou směrech. Pyrotechnici musí leteckou pumu uvést do stavu bezpečného pro manipulaci s ní. Na jak dlouho budou muset lidé opustit své domovy, není zatím jasné. Liberecký dopravní podnik poskytl pro evakuaci autobusy a evakuační autobus poskytli také hasiči Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Evakuační autobusy vozí ty, kteří nemají jiné útočiště, do základních škol Dobiášova a Ještědská.



26. 9. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

