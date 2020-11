Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nález dělostřelecké miny z 2 . světové války

MĚLNICKO – Pyrotechnici se namísto nálezu vrátili následující den.

Policisté Obvodního oddělení Lužec nad Vltavou vyjížděli dne 23. listopadu 2020 v odpoledních hodinách do katastru obce Hořín k nálezu vojenské munice. Hlídka okamžitě ohraničila místo, aby do nebezpečného prostoru nevstupovaly nepovolané osoby a přivolala na místo policejní pyrotechniky. Ti zjistili, že se jedná o dělostřeleckou minu z období druhé světové války. Vzhledem k tomu, že nebylo možné munici bezpečně zlikvidovat, policejní hlídka minu hlídala, aby do prostoru nikdo nevstupoval. Likvidace proběhla následující den v ranních hodinách, kdy munici pyrotechnici zlikvidovali na poli u obce Dolní Beřkovice.

Při nálezu podezřelého předmětu vždy dodržujte následující doporučení:

při nálezu výbušnin, zbraní nebo střeliva s nimi v žádném případě nijak nemanipulujte, nepodnikejte žádné kroky k jejich likvidaci

ihned vyrozumějte Policii ČR, nejlépe prostřednictvím tísňové linky 158

prostor nálezu je třeba ihned uzavřít před vstupem nepovolaných osob, zejména dětí

nepodceňujte ani staré a značně zkorodované výbušniny, střelivo nebo zbraně. Korozí může dojít k narušení systému pojistek a k výbuchu potom stačí v extrémním případě i nepatrný otřes způsobený dotykem lidské ruky

nezapomeňte poučit přiměřeně věku také své děti

por. Mgr. Markéta Johnová

24.11.2020

