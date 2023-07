Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Naletěli falešným bankéřům

CHOMUTOVSKO - Další podvedení přišli téměř o 400 tisíc.

I přes neustálá varování policistů se pořád objevují nové případy podvedených lidí, kteří přišli o své úspory díky „fintám“ různých podvodníků. Ti se často vydávají za pracovníky bank, ale také za policisty. Jen v posledních dnech přijali policisté chomutovského obvodního oddělení dvě taková oznámení, kdy podvedení přišli v součtu o bezmála 400 tisíc korun.

Včera se na policisty obrátil poškozený, jehož neznámí pachatelé připravili o více než 150 tisíc korun. Nejprve mu na mobil volal muž, který se představil jako pracovník jeho banky s tím, že jde o půjčku ve výši 250 tisíc, o kterou prý projevil zájem. Poškozený mu řekl, že o žádnou půjčku zájem neprojevil, na což mu falešný bankéř odpověděl, že nejspíš půjde o podvod na jeho osobu a celou věc tedy postoupí „bezpečnostní radě“, a že se mu za chvíli někdo ozve. Po pár minutách mu z jiného čísla volala žena, která se představila jako pracovnice bezpečnostního oddělení banky. Následovalo několik telefonátů, a emailová komunikace s pokyny, jak má dotyčný postupovat, aby zachránil své peníze. Mimo jiné mu bylo sděleno, že mu byl zřízen prozatímní účet u České národní banky, na který má vložit všechny své prostředky z bankovních účtů. K tomuto účtu mu byl zaslán odkaz včetně přihlašovacích údajů. Po přihlášení zjistil, že tam má rezervovanou částku 152 tisíc, která odpovídala výši jeho úspor uložených na dvou bankovních účtech. Na základě dalších telefonických instrukcí pak muž vybral ze svých účtů veškeré finance a poté tuto hotovost postupně po naskenování zasílaných QR kódů po menších částkách vložil do bitcoinmatu v Chomutově.

Podvedený nejdříve všemu díky věrohodné a obratné komunikaci údajných pracovníků bank ale také díky tomu, že obdržel email z údajné adresy policejního oddělení, uvěřil. Dokonce proběhl i telefonát s údajným policistou, který ho ujistil, že tento postup je v pořádku a peníze má do bitcoinmatu vložit.

Poté, co muž přišel domů, znovu mu „bankéř“ telefonoval s tím, že je potřeba, aby snížil svou bonitu a nikdo si tak na něj nemohl vzít úvěr. Proto by měl zajít do banky a vzít si půjčku 400 tisíc korun, které má poté v hotovosti opět vložit do bitcoinmatu. To už naštěstí dotyčný neudělal a oznámil podvod na policii.

O ještě vyšší částku přišel muž, který se na chomutovskou policii dostavil před několika dny. Také on uvěřil podvodníkovi, který se vydával za pracovníka České národní banky. Postup byl tentokrát trochu odlišný od předchozího případu. Falešný bankéř se poškozeného vyptával, zda transakce, které byly odeslány z jeho bankovního účtu, odeslal on. Když mu majitel účtu řekl, že ne, vyzval ho, aby se přihlásil do mobilního bankovnictví. Následně od něj požadoval několik transakcí, které měl zaslat na „bezpečné účty“ a ochránit tak svůj bankovní účet před zneužitím. Protože muž této legendě uvěřil, odeslal podle pokynů celkem 230 tisíc korun.

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 26. července 2023

