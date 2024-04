Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Naletěla podvodníkům a zůstaly jí oči pro pláč

ÚSTECKO - Poškozená umožnila podvodníkům přístup do svého bankovnictví

Poškozená zpřístupnila podvodníkům svůj účet a zůstaly jí oči pro pláč

Pětašedesátileté ženě kolem třetí hodiny odpoledne na mobilní telefon přišel formou sms odkaz. Tento odkaz poškozená otevřela a následně se přes svou bankovní identitu přihlásila. Otevřelo se jí okno k potvrzení platby ve prospěch jedné z telefonních společností. Na toto již poškozená ovšem neklikla a z bankovní identity se odhlásila. Ihned poté jí ale volal údajný zaměstnanec banky, který jí sdělil, že banka zachytila neobvyklý pohyb na jejím účtu a jestli je to z její strany úmyslně. Poškozená si oddychla, že je banka takhle pohotová a sdělila údajnému úředníkovi, že to určitě není v pořádku a že to chtěla zrovna řešit. Bankéř se jí vyptával z jakého telefonu to přišlo a ujistil jí, že již kolegové na tom pracují a ať se nebojí, že akci zablokují. Požádal jí o hodinu času. Následně začaly poškozené stále chodit potvrzovací sms zprávy z anonymního čísla. Poté, co se přihlásila do svého internetového bankovnictví přes počítač, tak se zděsila. Nejenom, že jí z účtu zmizely všechny peníze i s limitem kontokorentu, ale i na kreditní kartě, která je vázána k účtu je vyčerpáno 50 tisíc korun. Okamžitě kontaktovala svou banku. Ta jí ovšem sdělila, že určitě nic s jejím účtem nedělala a že ti, co jí volali, tak určitě z banky nebyli. Jediné, co jí tedy zbylo, bylo zablokování svého účtu i karty, a oči pro pláč.

Ústí nad Labem 24. dubna 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

