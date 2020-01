Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Naletěla podvodnici

KLADENSKO – Nesdělujte po telefonu žádné citlivé informace.

Kladenští policisté prověřují oznámení, které v prosinci loňského roku učinila dvaapadesátiletá žena. Ta vyšetřovateli sdělila, že byla 11. prosince 2019 byla prostřednictvím telefonu, voláním na pevnou linku, oslovena blíže nezjištěnou ženou, která tvrdila, že pracuje pro jednu společnost, která poskytuje zpravodajství na internetu a chtěla si „pouze“ ověřit údaje o firmě, do které telefonovala.

Za nedlouho na to bylo zjištěno, že žena, aniž by to tušila, uzavřela po telefonu smlouvu a zveřejnění její firmy v katalogu, za což jí byla účtována částka 6.038,- Kč.

Skutek je prověřován jako podezření z přečinu podvodu a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Opětovně varujeme občany, aby nesdělovali své osobní údaje a údaje své firmě cizím lidem. Nereflektovali na nabídky, které jsou jim nabízeny po telefonu a komunikaci podobného rázu ihned ukončili.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

8. ledna 2020

vytisknout e-mailem