Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nálepky s nacistickou tematikou

PROSTĚJOV - Po městě je vylepovali dva mladíci.

Prostějovští policisté odhalili dva podezřelé mladíky ve věku 24 a 20 let, kteří svým jednáním naplnili skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Včerejšího dne si, ve zkráceném přípravném řízení, převzali sdělení podezření, kterého se dopustili ve spolupachatelství. Oba mladíci se ke skutku doznali a uznali, že si neuvědomili dosah svého jednání.

Začátkem měsíce března umístili na dveře domu na Husově náměstí v Prostějově plakát o formátu A5 s nacistickou tematikou, kde byli vyobrazení muži v nacistických uniformách, s praporem se svastikou v pozadí a německým textem. Dál se oba mladíci angažovali tak, že společně vytiskli nálepky s nacistickou tematikou a minimálně na 17 místech v Prostějově je veřejně vylepili. Na nálepkách se nacházeli vojáci v nacistických uniformách, obrázky s označením SS, německou vlajkou se svastikou v červeném provedení a obrázky s podobiznou Adolfa Hitlera. Za jejich počínání jim dle trestného zákoníku hrozí trest odnětí svobody od půl roku do tří let.

por. Mgr. Miluše Zajícová

25. dubna 2023

