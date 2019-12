Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nakupování motorových prostředků přes internet

KARLOVARSKO – Dbejte mimořádné opatrnosti při nakupování vozů či pracovních strojů.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Karlových Varech za poslední rok prověřovali několik případů podvodů, kdy se pachatelé dopustili této trestné činnosti prostřednictvím internetových portálů. Tito pachatelé na různých inzertních stránkách nabízejí k prodeji automobily nebo různou zemědělskou, stavební techniku za velmi příznivé ceny. Nabídka působí velmi věrohodně a lákavě. Jedná se většinou o vozidla, zemědělské stroje nebo pracovní stroje v dobrém stavu a za lukrativní dostupnou cenu. Komunikace s prodávajícím probíhá přes e-mail, kam poté zájemci přijdou také doklady k vozidlu spolu s odkazem, kde může po uhrazení platby sledovat transfér svého koupeného vozu. Někdy také komunikují prostřednictvím telefonu, aby zvýšili důvěryhodnost. Platba popř. záloha platby vždy probíhá předem, a to prostřednictvím bezhotovostního platebního styku z účtu poškozeného na bankovní účet prodávajícího. Tito lidé jsou velice zdatní podvodníci a snaží se dosáhnout svého cíle, což je získání Vašich finančních prostředků. Proto jsou při komunikaci velice vstřícní a komunikují s Vámi mile. Mají různé připravené smyšlené příběhy, proč zrovna dané zboží prodávají a co si chtějí za získané finanční prostředky z koupě následně obstarat. Aby vzbudili dojem, že nabízenou věc opravdu vlastní, prostřednictvím inzerátu vystavují či následně doručují někdy i velmi detailní fotografie nabízených věcí. Poté, co dosáhnou svého a přijde jim platba na účet, přeruší tímto veškerou komunikaci. Kupující následně neobdrží ani zakoupený vůz, ale ani mu nejsou vráceny peníze.

Objasnění této trestné činnosti je velice obtížné. Ve většině případů peníze podvedených lidí bohužel končí na účtech v zahraničí a jsou nedohledatelné. V souvislosti se vzrůstajícím počtem obdobných případů chceme upozornit občany, kteří hledají výhodné koupě vozidel, zemědělských strojů, pracovních strojů a jiných věcí přes internet, aby byli obezřetní a nepodléhali lákavosti výhodných nabídek. V žádném případě neplaťte předem za věci, které jste neviděli na vlastní oči a nepřesvědčili se, zda opravdu existují. Na bezkonkurenční ceně vydělá poté jen pachatel této trestné činnosti. Dbejte proto mimořádné opatrnosti, na které stránce nakupujete a raději si vyberte takové zboží, na které se můžete osobně přijet podívat a s prodávajícím se domluvit osobně.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

10. 12. 2019

